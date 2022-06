Russia, raffineria di petrolio colpita da droni (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un incendio e' scoppiato nella raffineria petrolifera di Novoshakhtinsk, a sud di Rostov, in Russia. E' stato causato da due droni. Il rogo, divampato attorno alle 9, e' stato spento due ore dopo. Si ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un incendio e' scoppiato nellapetrolifera di Novoshakhtinsk, a sud di Rostov, in. E' stato causato da due. Il rogo, divampato attorno alle 9, e' stato spento due ore dopo. Si ...

