Riutilizzo di acque reflue a fini irrigui in agricoltura (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Il prossimo avvio di un tavolo di confronto per studiare opportunità di Riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui rappresenta un segnale di responsabilità da parte della Regione Lombardia di fronte ad una tendenza alla siccità e all’innalzamento delle temperature medie che ha assunto ormai contorni allarmanti, spingendo molte delle attività agricole al limite della sostenibilità economica ed ambientale”: così il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato le recenti dichiarazioni dell’assessore lombardo all’agricoltura Fabio Rolfi circa la volontà dell’amministrazione regionale di avanzare verso un progetto globale di razionalizzazione della disponibilità idrica a scopi irrigui. Le acque reflue, lo ricordiamo, sono ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Il prossimo avvio di un tavolo di confronto per studiare opportunità didelleirrigui rappresenta un segnale di responsabilità da parte della Regione Lombardia di fronte ad una tendenza alla siccità e all’innalzamento delle temperature medie che ha assunto ormai contorni allarmanti, spingendo molte delle attività agricole al limite della sostenibilità economica ed ambientale”: così il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato le recenti dichiarazioni dell’assessore lombardo all’Fabio Rolfi circa la volontà dell’amministrazione regionale di avanzare verso un progetto globale di razionalizzazione della disponibilità idrica a scopi irrigui. Le, lo ricordiamo, sono ...

