Operaio cade da un'impalcatura e muore: lavoro, è strage infinita (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un Operaio di circa 50 anni è morto a Nova Siri (Matera) dopo essere caduto da un'impalcatura. L'uomo era impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno stabile. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso da parte... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Undi circa 50 anni è morto a Nova Siri (Matera) dopo essere caduto da un'. L'uomo era impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno stabile. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso da parte...

Pubblicità

EugenioCardi : RT @FabianaPacella: Se un operaio a #Lecce cade da un'impalcatura e muore, a 72 anni,il problema non è suo ma di tutti noi. A quell'età in… - leftsnoopy : RT @FabianaPacella: Se un operaio a #Lecce cade da un'impalcatura e muore, a 72 anni,il problema non è suo ma di tutti noi. A quell'età in… - zazoomblog : Matera operaio cade da impalcatura e muore: quinta vittima sul lavoro in poco più di 24 ore - #Matera #operaio… - SassiLive : +++TRAGICO INCIDENTE SUL LAVORO A NOVA SIRI: CADE DA IMPALCATURA, MUORE OPERAIO DI 50 ANNI+++ - estebanfaqueriz : RT @FabianaPacella: Se un operaio a #Lecce cade da un'impalcatura e muore, a 72 anni,il problema non è suo ma di tutti noi. A quell'età in… -