"Non poteva non sapere": ma la denuncia contro Ratzinger non regge (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ratzinger denunciato nel quadro della presunta copertura di uno scandalo di pedofilia in Germania, avvenuto però quando era già a Roma. Cosa non torna nell'inchiesta bavarese. Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022)to nel quadro della presunta copertura di uno scandalo di pedofilia in Germania, avvenuto però quando era già a Roma. Cosa non torna nell'inchiesta bavarese.

Pubblicità

ricpuglisi : Ma la Gruber non poteva invitare contemporaneamente Scanzi, Travaglio e Padellaro per un sano piagnisteo collettivo… - borghi_claudio : @Theskeptical_ @AlbertoBagnai Perché non ti sembra? Ho raccontato in dettaglio la storia come è andata e oggi abbia… - Agenzia_Italia : Non poteva esserci debutto migliore, #MarcoMengoni , propone uno spettacolo architettato, pensato, ponderato, che… - JIMIYSUS : @kooromikkyu ti giuro HQHAHAH ma come si fa, poteva essere equivoco ma uno pensando che è per una dieta ci arriva c… - luragiuseppe : RT @sabrina84880573: @Kapparar1 Sarà anche così, non me ne sono accorta..a 19 anni ho creato un'attività dal nulla..con sacrifici e tutto q… -