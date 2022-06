NASA | problemi d’orbita per la ISS | da Cygnus la soluzione inaspettata

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina fra l’esercito di Kiev e quello di Mosca, la stazione spaziale internazionale, l’Iss, è stata spesso e volentieri al centro di un contenzioso fra Russia e occidente, in particolare nella prima fase della guerra., 22/6/2022 – Computermagazine.itMosca, e soprattutto il direttore generale di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha minacciato più volte di far “cadere” proprio la stazione fluttuante sopra le nostre teste, ma fortunatamente fino ad oggi non si è verificato nulla di tragico. In ogni caso, questo inasprirsi deifra il mondo occidentale, di cui ladi fatto è uno dei grandi simboli, e il Cremlino, ha posto d’obbligo un punto interrogativo: come sopperire un eventuale ritiro della Russia dall’Iss?, 22/6/2022 – ...