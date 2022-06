Pubblicità

TV7Benevento : **M5S: Bonetti, 'nessun accenno in Cdm su scissione, governo stabile'** - -

Agenzia askanews

Pochissimi anche i settori centrali occupati di solito dae gruppo misto. Qualche presenza in ... Guerini, Brunetta, D'Inca',, Dadone. 'La strategia dell'Italia in accordo con l'Ue e con ...Pochissimi anche i settori centrali occupati di solito dae gruppo misto. Qualche presenza in ... Guerini, Brunetta, D'Inca',, ... Draghi parla alla Camera e l'aula è semivuota ( ma c'è la bagarre) Pochissimi anche i settori centrali occupati di solito da m5s e gruppo misto.Qualche presenza in più sulla sinistra dell’aula tra le fila del Pd dove è presente il segretario Enrico Letta accanto alla ...ROMA Multe ai clienti delle prostitute, come accade nei Paesi del Nord Europa e in Francia. è l'obiettivo inserito in un disegno di legge di cui è prima firmataria la senatrice ...