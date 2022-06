LIVE Sonego-De Minaur 6-7 2-6, ATP Eastbourne 2022 in DIRETTA: l’azzurro si arrende nel secondo set, passa De Minaur (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.54 Come detto in precedenza, però, De Minaur ha legittimato la vittoria e il passaggio del turo: sferrare in momenti di difficoltà colpi di gran classe non è da tutti. L’australiano è stato oggettivamente superiore sul piano del gioco (e anche su quello psicologico) rispetto a Lorenzo Sonego. 13.51 C’è il rimpianto per la mancata reazione al tie-break sfuggito dalle mani di Sonego: sembrava esser arrivata con il contro break, ma da lì il match di Sonego è stato caratterizzato da troppi errori, permettendo naturalmente che il tutto andasse a favore dell’australiano. 13.48 Nel secondo set l’azzurro è apparso sfiduciato e scosso dalla grossa opportunità sprecata al tie-break, consegnato di fatto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Come detto in precedenza, però, Deha legittimato la vittoria e ilggio del turo: sferrare in momenti di difficoltà colpi di gran classe non è da tutti. L’australiano è stato oggettivamente superiore sul piano del gioco (e anche su quello psicologico) rispetto a Lorenzo. 13.51 C’è il rimpianto per la mancata reazione al tie-break sfuggito dalle mani di: sembrava esser arrivata con il contro break, ma da lì il match diè stato caratterizzato da troppi errori, permettendo naturalmente che il tutto andasse a favore dell’australiano. 13.48 Nelsetè apparso sfiduciato e scosso dalla grossa opportunità sprecata al tie-break, consegnato di fatto ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Sonego-De Minaur 6-7 1-4 secondo turno Atp Eastbourne 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-De #Minaur… - zazoomblog : LIVE – Sonego-De Minaur 6-7 0-1 secondo turno Atp Eastbourne 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-De #Minaur… - zazoomblog : LIVE – Sonego-De Minaur 3-2 secondo turno Atp Eastbourne 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-De #Minaur #secondo… - infoitsport : LIVE Sonego-De Minaur, ATP Eastbourne 2022 in DIRETTA: banco di prova importante verso Wimbledon - livetennisit : ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Sone… -