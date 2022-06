Le Polizie Locali di Mediglia e Peschiera “a lezione” per specializzarsi nella ricerca delle persone scomparse (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli agenti hanno partecipato a un seminario relativo soprattutto alle modalità da adottare per approcciarsi alle persone affette da Alzheimer e decadimento cognitivo Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli agenti hanno partecipato a un seminario relativo soprattutto alle modalità da adottare per approcciarsi alleaffette da Alzheimer e decadimento cognitivo

