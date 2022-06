La fossa dei leoni centrista aspetta Di Maio | leccandosi i baffi

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ministro ex M5s arriva in un spazio politico già affollato fra le rasoiate di Renzi e Calenda e i mille distinguo di Toti e Brugnaro. A sorpresa parole dolci da chi non t'aspetti: Vincenzo De Luca

Il ministro ex M5s arriva in un spazio politico già affollato fra le rasoiate di Renzi e Calenda e i mille distinguo di Toti e Brugnaro. A sorpresa parole ...