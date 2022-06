Inseguimento con spari tra banditi e polizia | in tre davanti al gip

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è svolta oggial gip del Tribunale di Napoli Nord Daniele Grunieri l’udienza di convalida dell’arresto di F.F. 44enne di Marano, e di G.D.A. e E.I., 45enne e 56enne di Giugliano in Campania, (due dei quali con precedenti die difesi dall’avvocato Fabrizio De Maio), accusati di porto illegale di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. I tre sono stati bloccati lo scorso 20 giugno dopo unscattato a Villaricca, nel Napoletano, dopo che iavevano forzato in posto di blocco. La fuga è poi terminata nella vicina Mugnano, dove i tre sono stati bloccati e arrestati. Uno dei malviventi, quello seduto sul sedile posteriore, durante la fuga, ha puntato un’arma contro la pattuglia: i poliziotti hanno sparato un colpo in aria a scopo ...

