Il piacere di piacersi con Piefrancesco Bove: carbossiterapia e cellulite (Di mercoledì 22 giugno 2022) carbossiterapia contro la cellulite La terapia con anidride carbonica (CO2), carbossiterapia, ha subito un'evoluzione sostanziale nel corso degli anni. Dal suo primo impiego agli inizi degli anni '30 come terapia termale delle patologie vascolari, al suo esordio in medicina estetica negli ultimi vent'anni per il trattamento di adiposità localizzata, PEFS (quella che comunemente viene chiamata L'articolo proviene da Novella 2000.

