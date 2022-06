Dini Consulenti | ‘E’ emergenza | tra 2022 e 2026 mancheranno 1 | 3 mln lavoratori’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – "Quella che abbiamo di fronte è una vera, rispetto al pre pandemia è raddoppiata la difficoltà di trovare profili sul mercato del lavoro. E dalalprevediamo, con una stima prudenziale, che con un fabbisogno di circa 4 milioni di lavoratori, avremo un'assenza di milione e 350 mila lavoratori". Lo ha detto Ester, responsabile ufficio studi della Fondazione studi deidel lavoro, presentando, in occasione della conferenza stampa del Festival del lavoro in programma da domani a Bologna, la ricerca condotta dalla Fondazione studi 'Il lavoro che c'è, i lavoratori che non ci sono'.