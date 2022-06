(Di mercoledì 22 giugno 2022) Le provocazioni erano diventate troppe, e tutti remavano contro dal giorno dello strappo sul Quirinale. Giuseppee Luigi Dinon si erano mai più parlati apertamente, e la promessa di provvedimenti disciplinari lanciata dal nuovo capo politico al vecchio era rimasta sospesa. Nel frattempo era stato fatto crescere il dissenso, talvolta anche l’odio, tra i militanti, quelli che nei giorni difficili degli esordi erano con Luigi e adesso lo definiscono traditore. Anzi: bibitaro, come fossero Renzi o Calenda. Così era diventato impossibile andare avanti, e l’accelerazione degli ultimi giorni, con la risoluzione che di certo non giovava a un Governo atlantista e un ministro degli Esteri alle prese con una guerra, hanno colmato il vaso, peraltro riempito dagli articoli di fuoco firmati da alcuni tra i giornalisti più vicini a, ...

Pubblicità

zazoomblog : M5S alla deriva Di Maio sbatte la porta e se ne va Pronto il nuovo gruppo – Il governo rischia? - #deriva #sbatte… - TonyDixy : @ErmannoKilgore E Di Maio ancora fa il fighetto e nessuno lo sbatte fuori dai... - guerriero1973 : @BonniciGiovanni Di Maio si è abilmente nascosto e lavora per garantirsi un seggio nel 2023. Del movimento e di Conte se ne sbatte. -

LA NOTIZIA

Il ministro degli Esteri, Luigi Di, lascia il Movimento Cinque Stelle. L'ex capo politico del partito pentastellatola porta e fonda un suo gruppo parlamentare con oltre 60 parlamentari. Ecco la lista dei parlamentari che ...... nel dettaglio, quelle tra Giuseppe Conte e Luigi Di. Uno scontro frontale tra opposte fazioni ... Il qualela porta nel 2019 per creare Italia viva insieme ad alcuni suoi fedelissimi come ... Di Maio sbatte la porta. Ora Conte non ha più alibi Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, lascia il Movimento Cinque Stelle. L'ex capo politico del partito pentastellato sbatte la porta e fonda un suo gruppo parlamentare con oltre 60 parlamentari.È la penosa condizione dei separati in casa quello che si sta vivendo nel Movimento Cinque Stelle tra i fedeli di Giuseppe Conte e i sostenitori di Luigi Di Maio, sempre più lontani, sempre più nemici ...