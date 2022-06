Demme | un altro club europeo su di lui

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il nome di Diegoé uno di quelli sulla lista dei probabili esuberi in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista tedesco, nonostante le sporadiche presenze collezionate quest’anno, avrebbe attirato l’interesse del Valencia prima, e dei tedeschi dell’Eintracht Francoforte poi. Diego(Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Diegosarebbe pronto a lasciare Napoli; su di lui, negli scorsi giorni, c’era già stato un sondaggio del Valencia di mister Gattuso pronto a mettere sul tavolo circa 8 milioni di euro per il centrocampista. Nelle ultime ore invece, stando a quanto afferma Nicolò Schira, anche l’Eintracht Francoforte sarebbe interessato ad assicurarsi le sue prestazioni . Iltedesco, campione in carica dell’Europa League, dunque, avrebbe pensato proprio a lui che conosce bene la ...

