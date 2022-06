Calciomercato Cremonese: UFFICIALE l’arrivo di Tenkorang (Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato Cremonese, è UFFICIALE l’acquisto del centrocampista novarese Joshua Tenkorang dal Campobasso La Cremonese ha comunicato sui propri canali ufficiali l’acquisto di Joshua Tenkorang dal Campobasso. Benvenuto Joshua #Tenkorang ????Leggi il comunicato ??? https://t.co/g8QnP6jw9e#SiAmoSempreConTe #ForzaGrigiorossi #DaiCremo #SerieATIM pic.twitter.com/PeSY71Lx9C— U.S. Cremonese (@USCremonese) June 22, 2022 Nato a Novara il 26 maggio 2000, il centrocampista arriva dal Campobasso, con qui ha conquistato la promozione in Serie C nel 2020/21. Nell’ultimo campionato, sempre con il Campobasso ha giocato 32 partite segnando 6 reti e totalizzando 4 assist. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022), èl’acquisto del centrocampista novarese Joshuadal Campobasso Laha comunicato sui propri canali ufficiali l’acquisto di Joshuadal Campobasso. Benvenuto Joshua #????Leggi il comunicato ??? https://t.co/g8QnP6jw9e#SiAmoSempreConTe #ForzaGrigiorossi #DaiCremo #SerieATIM pic.twitter.com/PeSY71Lx9C— U.S.(@US) June 22, 2022 Nato a Novara il 26 maggio 2000, il centrocampista arriva dal Campobasso, con qui ha conquistato la promozione in Serie C nel 2020/21. Nell’ultimo campionato, sempre con il Campobasso ha giocato 32 partite segnando 6 reti e totalizzando 4 assist. L'articolo proviene da Calcio News 24.

