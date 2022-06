WTA Eastbourne 2022, giornata ricca di sorprese: fuori Badosa, Sakkari, Pliskova e Krejcikova. Bene Ostapenko e Giorgi (Di martedì 21 giugno 2022) Si è conclusa da poco la terza giornata del WTA 500 di Eastbourne.Sull’erba britannica si sono giocate oggi diverse partite valevoli per i sedicesimi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Vengono eliminate a sorpresa Paula Badosa, Maria Sakkari e Karolina Pliskova. La spagnola (testa di serie n.1) viene battuta dalla padrona di casa Jodie Anna Burrage (n.169 al mondo) per 6-4 6-3, la greca (n.3 del seeding) esce sconfitta dalla sfida contro l’ucraina Anhelina Kalinina (n.36 del ranking) con il punteggio di 3-6 7-5 6-4, mentre la ceca (n.4 del torneo) perde contro l’altra britannica Katie Boulter (n.127 WTA) per 1-6 6-4 6-4. Tra le big male anche la ceca Barbora Krejcikova (testa di serie n.7), eliminata dall’ucraina Marta ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Si è conclusa da poco la terzadel WTA 500 di.Sull’erba britannica si sono giocate oggi diverse partite valevoli per i sedicesimi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Vengono eliminate a sorpresa Paula, Mariae Karolina. La spagnola (testa di serie n.1) viene battuta dalla padrona di casa Jodie Anna Burrage (n.169 al mondo) per 6-4 6-3, la greca (n.3 del seeding) esce sconfitta dalla sfida contro l’ucraina Anhelina Kalinina (n.36 del ranking) con il punteggio di 3-6 7-5 6-4, mentre la ceca (n.4 del torneo) perde contro l’altra britannica Katie Boulter (n.127 WTA) per 1-6 6-4 6-4. Tra le big male anche la ceca Barbora(testa di serie n.7), eliminata dall’ucraina Marta ...

