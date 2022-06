ULTIM’ORA – De Laurentiis indagato dalla Procura di Napoli | perquisizioni anche a Roma

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente delAurelio Deinsieme ad altri quattro esponenti del consiglio di amministrazione. Ladiha aperto un’indagine sull’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhensocietà francese del Lille. A dare la notizia è il Mattino, che attraverso il suo sito ufficiale così riporta:I“il Presidente delAurelio Deper falso in bilancio, in relazione all’affare che ha portato Osimhen a vestire la maglia azzurra”. La Guardia di Finanza, si legge, sta eseguendo lea Castel Volturno, ae in Francia. Il contratto del trasferimento di Victor Osimhen alè finito già nei mesi ...