Ucraina | Ferrara M5s a Draghi | «Si impegni a coinvolgere il Parlamento | specie sull’invio delle armi»

E' al senatore Gianluca Ferrara del Movimento cinque stelle che il gruppo ha deciso di affidare l'intervento al Senato in replica all'intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Un modo per ribadire i punti più rilevanti che il partito guidato da Giuseppe Conte vorrebbe veder inseriti nella risoluzione di maggioranza che dovrà essere presentata entro la fine del dibattito in aula (attesa per le cinque di pomeriggio): «La mia forza politica ha sempre sollecitato la necessità di arrivare ad una soluzione politica di questo conflitto». Le vocazioni dell'Italia sono tre, aggiunge, «atlantista, europeista e mediterranea», non lo dimentichiamo: «Ma questo non ci può impedire di ricordare quanta distruzione hanno portato le guerre recenti. Come farlo? Non indossando subito l'elmetto. Chiediamo di far valere gli interessi nazionali, soprattutto ...

