Serena Rossi e Fabio Balsamo sul set di Beata te: iniziate le riprese del film Sky Original (Di martedì 21 giugno 2022) Serena Rossi e Fabio Balsamo protagonisti di Beata te: iniziate le riprese della nuova commedia Sky Original diretta da Paola Randi Sky annuncia le riprese di Beata te, la nuova commedia Sky Original prodotta per Sky da Cinemaundici e Vision Distribution che affronta, con toni leggeri ma mai banali, il delicato tema della maternità e dell'autodeterminazione femminile. Il set è in corso a Roma. Prodotto da Olivia Musini, con la regia di Paola Randi (La Befana vien di notte – Le origini) e la sceneggiatura di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi, il film è liberamente tratto dall'opera teatrale Farsi Fuori di Luisa Merloni e vede protagonista Serena Rossi

