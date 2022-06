Selvaggia Lucarelli: “Sono stata due anni senza prendermi il Covid” (Di martedì 21 giugno 2022) Una settimana fa Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un selfie rivelando che aveva avuto il Covid. Durante tutto il periodo che è risultata positiva tra sintomi e il resto della vita non ha mai detto nulla. Solo adesso ha voglia di spiegare il perché non ha raccontato del suo contagio e di come si sentisse in quei giorni. Oggi la Lucarelli ha deciso di raccontare la sua esperienza, all’improvviso non le sembra più banale raccontare che problemi ha avuto, come ha capito che era stata contagiata e da chi. Dieci giorni per arrivare al tampone negativo e poi ha continuato a non sentirsi benissimo, insomma, non è stata una passeggiata ma nemmeno una cosa così grave. Suggerisce però di fare attenzione perché il tampone rapido le aveva dato esito negativo mentre il molecolare le ha dato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 giugno 2022) Una settimana faha pubblicato un selfie rivelando che aveva avuto il. Durante tutto il periodo che è risultata positiva tra sintomi e il resto della vita non ha mai detto nulla. Solo adesso ha voglia di spiegare il perché non ha raccontato del suo contagio e di come si sentisse in quei giorni. Oggi laha deciso di raccontare la sua esperienza, all’improvviso non le sembra più banale raccontare che problemi ha avuto, come ha capito che eracontagiata e da chi. Dieci giorni per arrivare al tampone negativo e poi ha continuato a non sentirsi benissimo, insomma, non èuna passeggiata ma nemmeno una cosa così grave. Suggerisce però di fare attenzione perché il tampone rapido le aveva dato esito negativo mentre il molecolare le ha dato ...

