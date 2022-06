Roma, cadavere riaffiora sul Tevere in pieno centro: passanti e turisti sotto choc (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – Il cadavere di un uomo è stato recuperato nel fiume Tevere all’altezza della sinagoga, su LungoTevere de’ Cenci, a Roma. A chiamare le forze dell’ordine alcuni passanti, sotto choc per quanto visto. Le procedure di identificazione sono ancora in corso, ma stando alle prime informazioni si tratterebbe di un 60enne. Sul posto, oltre agli agenti del distretto Trevi e del commissariato TrasTevere, anche la Polizia Scientifica. (fonte Agi) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022)– Ildi un uomo è stato recuperato nel fiumeall’altezza della sinagoga, su Lungode’ Cenci, a. A chiamare le forze dell’ordine alcuniper quanto visto. Le procedure di identificazione sono ancora in corso, ma stando alle prime informazioni si tratterebbe di un 60enne. Sul posto, oltre agli agenti del distretto Trevi e del commissariato Tras, anche la Polizia Scientifica. (fonte Agi)

Pubblicità

ilfaroonline : Roma, cadavere riaffiora sul Tevere in pieno centro: passanti e turisti sotto choc - occhio_notizie : Il ritrovamento è stato fatto da alcuni passanti che hanno allertato il numero unico per le emergenze - ilgiornale : Svolta nelle indagini sull'identità del cadavere carbonizzato nell'incidente in moto sulla Salaria: il Dna ha confe… - infoitinterno : Roma, esame dna conferma identità cadavere in Massimo Bochicchio - Roma_H_24 : Femminicidio in via Mascagni, uccide la moglie e veglia il cadavere per 24 ore. Poi si costituisce - -