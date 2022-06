Reazione a Catena: è successo in studio! (Di martedì 21 giugno 2022) Attimi di panico per tre concorrenti di Reazione a Catena: ecco cosa è successo in diretta Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena. Un successo che continua ancora sulla rete Rai, nonostante i tanti cambi di conduzione. Nunzia, Ciro e Francesca, si chiamano così i nuovi campioni che negli ultimi istanti, prima della vittoria hanno vissuto attimi di panico. I tre componenti formati da madre e due figli, sono riusciti a strappare il titolo alla coppia precedente, e nonostante siano partiti male alla fine hanno conquistato la vittoria. E proprio negli ultimi istanti, quando mancavano pochi secondi allo scadere del tempo, Ciro ha dato la risposta in extremis sullo scadere del gong. Reazione a Catena: ecco cosa è ... Leggi su formatonews (Di martedì 21 giugno 2022) Attimi di panico per tre concorrenti di: ecco cosa èin diretta Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di. Unche continua ancora sulla rete Rai, nonostante i tanti cambi di conduzione. Nunzia, Ciro e Francesca, si chiamano così i nuovi campioni che negli ultimi istanti, prima della vittoria hanno vissuto attimi di panico. I tre componenti formati da madre e due figli, sono riusciti a strappare il titolo alla coppia precedente, e nonostante siano partiti male alla fine hanno conquistato la vittoria. E proprio negli ultimi istanti, quando mancavano pochi secondi allo scadere del tempo, Ciro ha dato la risposta in extremis sullo scadere del gong.: ecco cosa è ...

Pubblicità

Gonosoi1 : Reazione a catena in TV ed è ufficialmente estate - CPdiMerla : Ma solo a me sembra che Liorni sia PIENO di condurre Reazione a catena? :D - oimari_caloria : IO AMO REAZIONE A CATENA - Danids99 : @dani_lettrice Sti qua di reazione a catena vivono in un mondo tutto loro ????? - efdiegi_ : Con ?????? in filodiffusione Reazione a Catena diventa ufficialmente Reazione alle Sbarre #reazioneacatena -