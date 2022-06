Nuoto | Mondiali Budapest 2022 | Paltrinieri giù dal podio negli 800 metri stile libero

(Di martedì 21 giugno 2022) Gregorionon centra l’obiettivo medaglia800nel corso della quarta giornata deididi. Il campione azzurro non conduce mai la gara ma guida il gruppetto degli inseguitori, sembrando in grado di poter sferrare l’attacco nella parte finale. Infatti si ritrova nei quattro protagonisti cheultimi 50sono alla pari: con lui, Mykhailo Romanchuk, che ha condotto gran parte della gara, oltre a Florian Wellbrock e Bobby Finke. Dopo una gara in sordina, è proprio quest’ultimo ad avere la meglio, vincendo quindi l’oro; l’ucraino Romanchuk e il tedesco Wellbrock completano il, mentre Greg chiude quarto con un ...

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - giomalago : Fenomenali! Il tricolore avvolge i Mondiali di #nuoto #Budapest2022. Ori per uno spaziale Thomas #Ceccon nei 100 do… - FINOfficial_ : BABY BOOM! Benedetta Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, ipercompetitiva anche nella distanza o… - OA_Sport : #NUOTO Gregorio Paltrinieri 4° negli 800 sl ai Mondiali. Rush finale decisivo, Finke brucia tutti come a Tokyo - GuidaTVPlus : 21-06-2022 20:55 #RaiSport+ Mondiali di Nuoto 2022 - Pallanuoto maschile - Gruppo A: Montenegro - Ungheria #Nuoto -

A mani vuote. Gli ex gemelli del mezzofondo azzurro, Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, entrambi, ex campioni del mondo degli 800 sl, chiudono al quarto e al sesto posto rispettivamente in 7'41"19 ...NICOLÒ MARTINENGHI ORO NEI 100 RANA/ Diretta finale: è nella storia! A volere essere pignoli, Nicolò Martinenghi non era stato del tutto soddisfatto del tempo di 58"26, nonostante sia ...MONDIALI NUOTO - Gregorio Paltrinieri non riesce a difendere il titolo iridato negli 800 stile libero a Budapest e nemmeno il podio. Dopo una gara sempre in zona medaglia, crolla negli ultimi 50 metri ...Gregorio Patrinieri, con il tempo di 7'41"19 non va oltre il quarto posto nella finale degli 800 stile libero ai mondiali di nuoto di Budapest. (ANSA) ...