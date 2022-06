Moratti: «L’Rt supera la quota 1. Usiamo le mascherine in ambienti affollati» (Di martedì 21 giugno 2022) Covid Il vicepresidente della Regione Lombardia: non abbassiamo la guardia. La raccomandazione: «La vaccinazione con quarta dose dei fragili e degli anziani con più di 80 anni è fondamentale per la loro protezione». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 giugno 2022) Covid Il vicepresidente della Regione Lombardia: non abbassiamo la guardia. La raccomandazione: «La vaccinazione con quarta dose dei fragili e degli anziani con più di 80 anni è fondamentale per la loro protezione».

Pubblicità

Moratti_64 : RT @Inter: ?? | #AssistOfTheSeason Il miglior assist della stagione 2021/2022.... ?????? L'assist acrobatico di Nicolò Barella per il tiro al… - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Covid Lombardia, il bollettino di oggi 21 giugno: boom casi in Lombardia, 9.900 nuovi contagi e 9 decessi. Moratti: 'Rt sop… - rep_milano : Covid Lombardia, il bollettino di oggi 21 giugno: boom casi in Lombardia, 9.900 nuovi contagi e 9 decessi. Moratti:… - verbanonews : New post: Rimbalzo dei contagi, l’indice RT torna sopra l’1. Moratti: “Serve nuova fase di prudenza” - varesenews : Rimbalzo dei contagi, l’indice RT torna sopra l’1. Moratti: “Serve nuova fase di prudenza” -