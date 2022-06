Mattarella “Guardia di finanza un modello di riferimento internazionale”

(Di martedì 21 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ha espresso i “sentimenti di riconoscenza della Repubblica per il contributo dato all’affermazione della legalità nei contesti economici e finanziari, per il raggiungimento di principi di autentica libertà e responsabilità” il capo dello Stato Sergio, ricevendo una delegazione delladiin occasione del 248esimo anniversario del corpo.“Ladi– ha continuato il presidente – è un presidio nel perseguimento degli obiettivi di giustizia fiscale indicati dall’art. 2 della Costituzione, nell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale,dia livello. La Medaglia d’Oro al Merito Civile attribuita alla Bandiera di Guerra per il 50esimo ...

Così il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana, ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 248esimo anniversario del corpo.