M5s, la scissione non finisce qui. Ne usciranno altro 10 (a partire da Azzolina) (Di martedì 21 giugno 2022) Sala Giada dell'hotel Bernini, i dimaiani gongolano. "Oggi siamo 62, tutti ex M5s". Nei prossimi giorni sono attesi nuovi ingressi. "E pesanti". Lucia Azzolina, per esempio, ex ministro della Pubblica istruzione. C'è euforia da impresa con riti da scongiurare: "Non faremo la fine di Alfano". Ma allora eccoli gli ex grillini, i nuovi scissionisti. Li raggiungerà anché l'ex ministro Riccardo Fraccaro? Chissà. Intanto c'è Laura Castelli, viceministro dell'Economia: "Che bello eh!". Spunta Vincenzo Spadafora, futuro capogruppo di "Insieme per il futuro": "Finalmente un po' di entusiasmo". Praticamente Di Maio ha svuotato tutti gli eletti nel 2018 in Campania. Luigi Iovino: "Siamo fortissimi". Ma anche lui ha dovuto dirlo alla base, giù a Napoli. Pare non l'abbia presa bene. Ciccio D'Uva, questore della Camera, ha dato la notizia agli iscritti della sua città a ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) Sala Giada dell'hotel Bernini, i dimaiani gongolano. "Oggi siamo 62, tutti ex M5s". Nei prossimi giorni sono attesi nuovi ingressi. "E pesanti". Lucia, per esempio, ex ministro della Pubblica istruzione. C'è euforia da impresa con riti da scongiurare: "Non faremo la fine di Alfano". Ma allora eccoli gli ex grillini, i nuovi scissionisti. Li raggiungerà anché l'ex ministro Riccardo Fraccaro? Chissà. Intanto c'è Laura Castelli, viceministro dell'Economia: "Che bello eh!". Spunta Vincenzo Spadafora, futuro capogruppo di "Insieme per il futuro": "Finalmente un po' di entusiasmo". Praticamente Di Maio ha svuotato tutti gli eletti nel 2018 in Campania. Luigi Iovino: "Siamo fortissimi". Ma anche lui ha dovuto dirlo alla base, giù a Napoli. Pare non l'abbia presa bene. Ciccio D'Uva, questore della Camera, ha dato la notizia agli iscritti della sua città a ...

Pubblicità

petergomezblog : M5s, la scissione di Di Maio: quasi 50 firme per il nuovo gruppo. C’è già il nome: “Insieme per il futuro”. Di Batt… - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - MediasetTgcom24 : Di Maio lascia M5s, Di Battista: 'Ignobile tradimento stare al governo per le poltrone' #m5s #dibattista #scissione - calzelunghe17 : RT @dottorbarbieri: Se la scissione del M5S dovesse avvenire, il primo partito della maggioranza che sosterrebbe il Governo #Draghi, a cond… - PietroViviani5 : RT @agambella: La scissione guidata da Di Maio nel M5S con circa 60 parlamentari stando alle prime informazioni cambia in modo rocambolesco… -