La bestia statale ne inventa un’altra | una tassa pure sul biliardino

(Di martedì 21 giugno 2022) Vi piace il? Da oggi lo Stato arrivaqui, a mettere le mani su quegli ometti rossi e blu che danno pedate a un pallone. L’Agenzia Dogane e Monopoli, infatti, il 1 giugno ha attivato una decisione che assimila i giochi da spiaggia e quelli da bar al gioco d’azzardo: puntare su un cavallo in corsa come “rollare” al calcio-balilla. In pratica, stando all’Agenzia da ora in poi gli apparecchi per il gioco che non erogano vincite in denaro non potranno essere installati liberamente in spiagge o sale giochi. Dovranno ottenere un nulla osta per la messa in esercizio: parliamo di calciobalilla, carambole, biliardi, dondolanti per bambini e tavoli da ping pong. Tutto. Nella pratica, significa burocrazia. Un po’ di costi in più. E ovviamente il rischio di incorrere in una multa da 4mila euro in caso disenza nulla ...