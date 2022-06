Inter, definite tre amichevoli per luglio: il programma (Di martedì 21 giugno 2022) L’Inter riaccende i motori con tre amichevoli Ancora qualche giorno di attesa e poi la stagione 2022/2023 dell’Inter prenderà il via con il ritiro che si svolgerà completamente ad Appiano Gentile a partire dal 6 luglio, in attesa dell’ufficialità. Non sono previste tournée in Asia o in America con le amichevoli che saranno giocate in Europa e in Italia. E a proposito di ciò l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato i primi tre impegni della squadra di Simone Inzaghi. Si parte il 12 luglio con l’ormai abituale partita contro il Lugano. Sempre in Svizzera il 16 i nerazzurri sfideranno il Monaco, mentre il 23 tappa in Francia per il test contro il Lens. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 21 giugno 2022) L’riaccende i motori con treAncora qualche giorno di attesa e poi la stagione 2022/2023 dell’prenderà il via con il ritiro che si svolgerà completamente ad Appiano Gentile a partire dal 6, in attesa dell’ufficialità. Non sono previste tournée in Asia o in America con leche saranno giocate in Europa e in Italia. E a proposito di ciò l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato i primi tre impegni della squadra di Simone Inzaghi. Si parte il 12con l’ormai abituale partita contro il Lugano. Sempre in Svizzera il 16 i nerazzurri sfideranno il Monaco, mentre il 23 tappa in Francia per il test contro il Lens. L'articolo proviene damagazine.

