(Di martedì 21 giugno 2022) Fiumicino – “In base ai dati forniti ieri da Arpa provenienti dalle stazioni fisse della rete di monitoraggio e dai campionatori del comune di Fiumicino, si evidenzia un notevole decremento degli inquinanti atmosferici ricercati nella zona dia seguito dell’al Tmb di(leggi qui). Pertanto, su indicazione della Asl Rm3, domani possono riaprire le scuole dell’infanzia e inell’area compresa tra, Pleiadi, Vignole, Via Portuense nel tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella”. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che aggiunge: “Nell’ottica del principio della massima prudenza e in attesa dei risultati dei monitoraggi che l’Arpa ha avviato attraverso ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : ?? #Roma, estinto l’#incendio che ha interessato le diverse aree dell’impianto di #Malagrotta TMB2 e Gassificatore.… - Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Mov5Stelle : Di fronte al disagio che stanno vivendo i romani, costretti a rintanarsi a casa con le finestre chiuse per l'aria i… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Incendio Malagrotta, riaprono nidi e scuole dell'infanzia a Fiumicino - ilfaroonline : Incendio a Malagrotta: riaprono nidi e materne a Parco Leonardo ma restano dei divieti -

'Oggi la giornata più complessa per la raccolta dei rifiuti, dopo che l'del Tmb2 aha di fatto privato la città dell'impianto di trattamento di maggiore capacità'. Lo ha dichiarato ieri in una nota Sabrina Alfonsi, assessora capitolina all'Agricoltura, ...Il Campidoglio continua a monitorare i valori della qualità dell'aria a seguito dell'dello scorso 15 giugno all'impianto di. 'I dati forniti sabato 18 giugno dall'Arpa Lazio mostrano un decremento dei valori della stazione dirispetto alla giornata di ...Montino: 'Su indicazione della Asl Rm3 domani possono riaprire le scuole dell’infanzia e i nidi nell’area compresa tra Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense nel tratto compreso tra il cimite ...A causa del violentissimo incendio a Malagrotta, i nidi e le scuole d’infanzia, nell’area compresa tra Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole e Via Portuense, sono stati, inevitabilmente, chiusi. I disagi c ...