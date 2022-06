I vincitori del compasso d' oro

Leggi su gqitalia

(Di martedì 21 giugno 2022)d'oro 2022: il miglior design industriale premia quest’anno oggetti, idee e servizi. Dalla maschera per lo snorkeling, trasformata da Cristina Fracassi e Alessandro Romaioli in Easy-Covid19, e cioè la maschera C-PAP di emergenza realizzata da Isinnova, a LAMBROgio e LABROgino, le cargo bike elettriche e a pedalata assistita disegnate da Makio Hasuike & Co per Repower. Da Consegne etiche, piattaforma cooperativa di consegne veloci di Fondazione per l'Innovazione Urbana, a un libro, Contro l’oggetto. Conversazione sul design di Emanuele Quinz (quodilibet), che raccoglie una serie di riflessioni sulla natura del design del XXI secolo. Ma anche IO, l’app dei servizi pubblici progettata da PagoPa, la mano robotica Mia di Elastico Disegno per Prensilia, e XOSoft, l’esocheletro che assiste persone con disabilità degli arti inferiori. LEGGI ANCHE: Alessi, i ...