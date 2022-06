GUIDA TV 21 GIUGNO 2022: MARTEDÌ TRA PAPÀ PER AMORE, PADRE PIO E BOSS IN INCOGNITO (Di martedì 21 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: PAPÀ per AMORE 1°Tv – Film Rai2 ore 21.20: BOSS in INCOGNITO – Reality Rai3 ore 21.20: CartaBianca – Talk Show Rete4 ore 21.30: Dynasties: L’Avventura della Vita 1°Tv – Doc Canale5 ore 21.30: Viaggio nella Grande Bellezza: PADRE Pio – Doc Italia1 ore 21.20: Horizon Line: Brivido ad Alta Quota 1°Tv – Film La7 ore 21.15: G’olè – Film Tv8 ore 21.30: Baywatch – Film Nove ore 21.35: Notte Prima degli Esami – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.05: Porta a Porta – Talk Show Rai2 ore 23.50: Back2Back – Intrattenimento Rai3 ore 00.00: Tg3 Linea Notte – Notiziario Rete4 ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 21 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25:per1°Tv – Film Rai2 ore 21.20:in– Reality Rai3 ore 21.20: CartaBianca – Talk Show Rete4 ore 21.30: Dynasties: L’Avventura della Vita 1°Tv – Doc Canale5 ore 21.30: Viaggio nella Grande Bellezza:Pio – Doc Italia1 ore 21.20: Horizon Line: Brivido ad Alta Quota 1°Tv – Film La7 ore 21.15: G’olè – Film Tv8 ore 21.30: Baywatch – Film Nove ore 21.35: Notte Prima degli Esami – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.05: Porta a Porta – Talk Show Rai2 ore 23.50: Back2Back – Intrattenimento Rai3 ore 00.00: Tg3 Linea Notte – Notiziario Rete4 ...

