Firenze | Maggio Musicale | arriva Myung-Whun Chung per Mozart e Beethoven

(Di martedì 21 giugno 2022) In programma, l’Ouverture di Idomeneo, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in lare, K 488, e la Sinfonia n. 6 in fare Op. 68, la celebre Pastorale L'articolo proviene daPost.

Il maestro Myung-Whun Chung torna sul podio del Maggio per uno degli ultimi concerti sinfonici nel corso dell'84º Festival del Maggio, domani alle 20. In programma le composizioni di due dei massimi ...Sul podio della Sala Mehta per uno degli ultimi appuntamenti sinfonici nel corso dell'84º Festival del Maggio Musicale Fiorentino. In locandina le composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van ...