Egitto | rinviato il processo a Patrick Zaki | Inizio a non sentirmi libero

(Di martedì 21 giugno 2022) La Corte d'Emergenza egiziana sta processando lo studente e attivista per aver pubblicato su internet un articolo sulla condizione dei cristiani coopti e per dieci post su Facebook considerati ...

PasquFebbraro : Ennesimo rinvio per #PatrickZaki. Il processo allo studente dell'Università di Bologna è stato spostato al 27 sette… - SerglocSergio : RT @VincentMele92: Rinviato il processo a #PatrickZaki al #27Settembre. Ricominciano i rinvii ma soprattutto l’#Egitto ha dimostrato il suo… - IlMisantropo : Patrick Zaki, il processo è stato rinviato al 27 settembre - CapetoLodovico : RT @jeanontwitt: In EGITTO, rinviato a settembre il processo a Zacky. - VincentMele92 : Rinviato il processo a #PatrickZaki al #27Settembre. Ricominciano i rinvii ma soprattutto l’#Egitto ha dimostrato i… -

La Corte d'Emergenza egiziana sta processando lo studente e attivista per aver pubblicato su internet un articolo sulla condizione dei cristiani coopti e per dieci post su Facebook considerati ...A riferirlo è lo stesso studente egiziano iscritto all'università di Bologna dopo che in mattinata si è tenuta una nuova udienza a Mansura, in. "Oggi hanno solo preso la mia carta d'identità, ...Pantaloni grigi, camicia bianca, giacca blu e i capelli raccolti in un codino, Zaki è apparso visibilmente contrariato all'uscita dall'aula. "Oggi hanno solo preso la mia carta d'identità, mi hanno ...Il ricercatore egiziano, accusato di diffusione di notizie false, è stato arrestato nel febbraio 2020 e attualmente è libero ma non può lasciare il Paese ...