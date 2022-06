Di Maio se ne va con 60 parlamentari: “Basta ipocrisie, il M5S è il vecchio. Noi siamo con Draghi” (Di martedì 21 giugno 2022) Oltre 60 parlamentari hanno lasciato il Movimento 5 Stelle per iscriversi al nuovo gruppo di Luigi Di Maio. Di questi, sarebbero 11 gli eletti al Senato e ben 51 quelli pronti a lasciare il M5S alla Camera. Una scissione che Luigi Di Maio in una conferenza stampa a tarda sera ha definito “dolorosa” ma dettata da senso di responsabilità. I parlamentari scissionisti lo hanno atteso all’Hotel Bernini Bristol di Roma e lo hanno accolto con fragorosi applausi: da Sergio Battelli a Laura Castelli, da Primo Di Nicola a Carla Ruocco, passando per Francesco D’Uva, Simone Valente, Daniele Del Grosso, Simona Nocerino, Vincenzo Presutto e tanti altri. LEGGI ANCHE Pd sull'orlo di una crisi di nervi. Bettini: «siamo stufi. Il M5S scelga da che parte stare» Scissione nel M5S, nel Pd allarmato si fanno due ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Oltre 60hanno lasciato il Movimento 5 Stelle per iscriversi al nuovo gruppo di Luigi Di. Di questi, sarebbero 11 gli eletti al Senato e ben 51 quelli pronti a lasciare il M5S alla Camera. Una scissione che Luigi Diin una conferenza stampa a tarda sera ha definito “dolorosa” ma dettata da senso di responsabilità. Iscissionisti lo hanno atteso all’Hotel Bernini Bristol di Roma e lo hanno accolto con fragorosi applausi: da Sergio Battelli a Laura Castelli, da Primo Di Nicola a Carla Ruocco, passando per Francesco D’Uva, Simone Valente, Daniele Del Grosso, Simona Nocerino, Vincenzo Presutto e tanti altri. LEGGI ANCHE Pd sull'orlo di una crisi di nervi. Bettini: «stufi. Il M5S scelga da che parte stare» Scissione nel M5S, nel Pd allarmato si fanno due ...

ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - fattoquotidiano : Fico: “Arrabbiati e delusi dagli attacchi di Di Maio. Le tensioni non sono tra lui e Conte ma con il M5s” - fattoquotidiano : L’ex 5 stelle Giarrusso: “Scissione di Di Maio? Non ha a che fare con le armi, è una lotta di potere con Conte” - Gianna47428351 : RT @jacopo_iacoboni: Non ho mai avuto un rapporto molto buono con Di Maio e con Conte Casalino. Credo che questo mi autorizzi a dire che D… - BonoraGabriella : RT @francofontana43: Stucchevole In conferenza stampa Di Maio con la sua retorica fasulla sulla scelta che si imporrebbe se dare il sosteg… -