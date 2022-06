Corriere dello Sport – “Pogba? Quando vai via dalla Juve, cerchi sempre di tornarci” (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 21:51:26 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Ex della Juve, sempre con uno sguardo alle cose bianconere. E’ Simone Pepe, uno dei giocatori più amati dai tifosi Quando giocava, e pure Quando non lo faceva a causa degli infortuni. A Sky Sport 24, l’ex ala ha cercato di analizzare le possibili mosse di mercato della Juve, i giocatori di cui si parla di più come vicini alla società torinese. Guarda il video Juve, Di Maria tarda a rispondere: il club bianconero attende fiducioso Pepe: “Serve anche un difensore di livello dopo l’addio di Chiellini” Pepe è partito da Di Maria: “A 34 anni sta bene fisicamente, e questo è positivo. Sarebbe un’ottima cosa per il calcio ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 21:51:26 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Ex dellacon uno sguardo alle cose bianconere. E’ Simone Pepe, uno dei giocatori più amati dai tifosigiocava, e purenon lo faceva a causa degli infortuni. A Sky24, l’ex ala ha cercato di analizzare le possibili mosse di mercato della, i giocatori di cui si parla di più come vicini alla società torinese. Guarda il video, Di Maria tarda a rispondere: il club bianconero attende fiducioso Pepe: “Serve anche un difensore di livello dopo l’addio di Chiellini” Pepe è partito da Di Maria: “A 34 anni sta bene fisicamente, e questo è positivo. Sarebbe un’ottima cosa per il calcio ...

Pubblicità

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??Giganti contro ??#MarcosAntonio, emozione #Lazio ??#FabianRuiz… - jbsoutar : AC Milan and Lazio are interested in Arsenal defender Pablo Mari [Corriere dello Sport]. #AFC - elio_vito : Oggi al @Corriere Tajani dice tante sciocchezze, vanta il successo di Bucci e Lagalla come se fossero di FI, dice c… - fabio_mgf : @massimozampini @Corriere Finalmente Lukaku sarà nella prima pagina della Gazzetta dello sport di domani. - ylcantbemoved : RT @Patitalia: Comunque, tra nuoto e ginnastica qui si continua a vincere. Solo la nazionale è tornata ad essere una pippa, ma La Gazzetta… -