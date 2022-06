Con Moby e Tirrenia l' estate inizia nel migliore dei modi | arrivano i Summer Days con il 100 per cento di sconto sul secondo passeggero

(Di martedì 21 giugno 2022) (Milano, 21/06/22) - Milano, 21.06.2022 – Cosa c'è di più bello dell'cheoggi? L'checon idiche - per chi prenota da oggi all'11 luglio un viaggio da effettuarsi entro il 30 settembre per Sardegna, Sicilia, Corsica ed Isola d'Elba - riservano il 100 persulla tariffa di passaggio, al netto di tasse, diritti e competenze, per ilche prenota e viaggia insieme a unadulto o a un bimbo dai 4 agli 11 anni paganti (eventuali cabine e poltrone a pagamento). La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi all'11 luglio per i viaggiper Sardegna, Corsica e Isola d'Elba e da oggi al 30 settembre per le corse ...

(Milano, 21/06/22) - Milano, 21.06.2022 – Cosa c'è di più bello dell'estate che inizia oggi L'estate che inizia con i Summer Days di Moby e Tirrenia che - per chi prenota da oggi all'11 luglio un ...