Come nascondere l’ultimo accesso a un singolo utente su Whatsapp (Di martedì 21 giugno 2022) Whatsapp ha introdotto un’altra funzionalità richiesta a gran voce dagli utenti. Dopo aver reso possibile il passaggio dei dati (e delle chat) da Android ad iOS e viceversa, l’app di messaggistica di proprietà di Meta sta per metterci a disposizione la possibilità di mostrare l’ultimo accesso online soltanto a una determinata lista di utenti. Se, fino ad ora, bisognava scegliere se mostrare a tutti la foto profilo e l'aggiornamento di stato, da oggi è possibile impostare un elenco di ex, stalker, parenti o colleghi troppo pressanti, e limitare il loro raggio d’azione nei nostri confronti. LEGGI ANCHE: Tech Su Whatsapp si potrà presto modificare i messaggi inviatiAddio errori o gaffe in chat, sta per arrivare il pulsante «edit» che ci consentirà di correggere i nostri messaggi: Come funziona e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 giugno 2022)ha introdotto un’altra funzionalità richiesta a gran voce dagli utenti. Dopo aver reso possibile il passaggio dei dati (e delle chat) da Android ad iOS e viceversa, l’app di messaggistica di proprietà di Meta sta per metterci a disposizione la possibilità di mostrareonline soltanto a una determinata lista di utenti. Se, fino ad ora, bisognava scegliere se mostrare a tutti la foto profilo e l'aggiornamento di stato, da oggi è possibile impostare un elenco di ex, stalker, parenti o colleghi troppo pressanti, e limitare il loro raggio d’azione nei nostri confronti. LEGGI ANCHE: Tech Susi potrà presto modificare i messaggi inviatiAddio errori o gaffe in chat, sta per arrivare il pulsante «edit» che ci consentirà di correggere i nostri messaggi:funziona e ...

