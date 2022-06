Ciclismo | Alaphilippe pronto a tornare ai campionati francesi - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

RSIsport : ?????Alaphilippe può ancora sperare nel Tour: dopo la terribile caduta di due mesi fa, il 30enne rientrerà ai Campio… -

OA Sport

Ora perè tempo di tornare in gara. Campionati francesi, dubbio Tour de France. La data di rientro di Juliandovrebbe essere quella del 26 giugno quando si terranno i ...Dalla Francia arriva una splendida notizia per tutti gli appassionati delle due ruote: il Campione del Mondo Julianè pronto per fare il suo ritorno in sella dopo la bruttissima caduta della Liegi - Bastogne - Liegi. Da quel 24 aprile il francese non aveva più corso, a causa delle ... Ciclismo, Julian Alaphilippe tornerà a correre ai Campionati Nazionali Il campione del mondo rientra in gara due mesi dopo la terribile caduta alla Liegi, ma resta ancora in dubbio per il Tour de France ...Dalla Francia arriva una splendida notizia per tutti gli appassionati delle due ruote: il Campione del Mondo Julian Alaphilippe è pronto per fare il suo ritorno in sella dopo la bruttissima caduta del ...