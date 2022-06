Calciomercato Milan – In vendita Saelemaekers e Rebic: prezzo fissato (Di martedì 21 giugno 2022) Alexis Saelemaekers e/o Ante Rebic potrebbero lasciare il Milan nel Calciomercato estivo. Dalle loro cessioni il tesoretto per gli acquisti? Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 giugno 2022) Alexise/o Antepotrebbero lasciare ilnelestivo. Dalle loro cessioni il tesoretto per gli acquisti?

Pubblicità

cmdotcom : #Milan, per aumentare il budget servono le cessioni: #Leao garantirebbe un tesoretto ma la dirigenza ha altri piani - SkySport : Milan, Fernandez del River l'alternativa a Renato Sanches per il centrocampo #SkySport #Fernandez #River… - DiMarzio : .@acmilan I Possibile inserimento del @PSG_inside nella corsa a Renato #Sanches: la situazione - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - In vendita @ASaelemaekers e #Rebic: prezzo fissato - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Saelemaekers… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - @TNTSportsAR: '@enzojfernandezz può partire ora' - #ACMilan #Milan #SempreMilan #EnzoFernandez… -