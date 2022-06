Budapest un modello di tolleranza? Ai tempi dell’invasione russa tutto è possibile

Leggi su panorama

(Di martedì 21 giugno 2022) Zsolt Semjén, vicepremier ungherese, ne è sicuro. Il suo è uno dei Paesi più tolleranti dell’Unione Europea. Un apparente paradosso per una «democrazia illiberale», come lo stesso premier ungherese Viktor Orban ha definito il suo progetto politico e come viene ormai additata la «sua» Ungheria. E tuttavia quest’affermazione si spiega con alcune considerazioni. «Nel mio partito ci concentriamo con una piattaforma sulla protezione dei valori biblici, e delle civiltà cristiana ed ebraica» spiega il braccio destro del leader ai microfoni di Panorama. «Gli ebrei sono da noi supportati tanto quanto i cattolici, non c’è nessun doppio stantard. Non ci piace come fanno altri Paesi europei, che lodano Israele e poi finanziano le ong anti-israeliane. L’Ungheria hazero vero l’antisemitismo. Semmai è l’Islam politico ad alimentare tensioni, ma nel nostro Paese ...