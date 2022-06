Aurora Ramazzotti, come sta dopo il malore sui Navigli: le stories in palestra. «Non si molla un c***» (Di martedì 21 giugno 2022) Aurora Ramazzotti torna in palestra dopo il malore. La giovane promessa del mondo dello spettacolo, proprio ieri, aveva mosttrato sui suoi social il malore avuto sui Navigli a Milano durante un aperitivo. Aurora ha spiegato di aver avuto un calo di pressione e di essere quasi svenuta. Sdraiata a terra con dei panni fresci in testa si è lentamente ripresa e ha anche ironizzato sull’accaduto. Nonostante il malessere però, più motivata che mai, la Ramazzotti è tornata in palestra e nelle stories di questa mattina su Instagram ha condiviso il suo allenamento. Le temperature non sono certo più fresche ma Aurora motivata per la Spartan Race non si arrende e riposta le storie del suo ... Leggi su blog.libero (Di martedì 21 giugno 2022)torna inil. La giovane promessa del mondo dello spettacolo, proprio ieri, aveva mosttrato sui suoi social ilavuto suia Milano durante un aperitivo.ha spiegato di aver avuto un calo di pressione e di essere quasi svenuta. Sdraiata a terra con dei panni fresci in testa si è lentamente ripresa e ha anche ironizzato sull’accaduto. Nonostante il malessere però, più motivata che mai, laè tornata ine nelledi questa mattina su Instagram ha condiviso il suo allenamento. Le temperature non sono certo più fresche mamotivata per la Spartan Race non si arrende e riposta le storie del suo ...

Pubblicità

xxEgo : RT @Adriano72197026: Malore improvviso per Aurora Ramazzotti ?????? - FQMagazineit : Aurora Ramazzotti, semi svenimento sui Navigli: “È importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entra… - AttilioFarinel1 : RT @lvogruppo: Malore improvviso per Aurora Ramazzotti ?? - NowMyNews : Aurora Ramazzotti faints during an aperitif, rescued on the Navigli - andreastoolbox : Aurora Ramazzotti, come sta dopo il malore sui Navigli: le stories in palestra. «Non si molla un c***» -