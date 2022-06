Affare fatto | lascia la Roma | ai giallorossi 7 milioni in caso di riscatto del giocatore

Leggi su rompipallone

(Di martedì 21 giugno 2022) Mourinho sta costruendo, insieme a Tiago Pinto, unaa sua immagine e somiglianza in vista della prossima stagione, esempio lampante l’arrivo di Matic a parametro zero. Tanti i giocatori in rosa considerati esuberi o banalmente ancora non pronti, tra questi c’è Bryan Reynolds. ReynoldsKWC Westerlo Il terzino ex Dallas, sbarcato nella capitale ormai 1 anno e mezzo fa, non ha mai convinto lo Special One, per lui solamente 3 presenze nei primi 6 mesi della passata stagione, di cui 1 sola in Serie A. A gennaio il prestito in Belgio, al Kortrij, dove Reynolds trova anche la via del gol, uno in 9 presenze. Il giovane terzino americano resterà in Jupiler League, è infatti ufficiale il suo passaggio, in prestito, con diritto difissato a 7, al KWC Westerlo.