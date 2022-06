21 giugno … (Di martedì 21 giugno 2022) Gli eventi datati 21 giugno Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato di giocatori che hanno indossato la maglia del Monza. Oggi è il turno di Enzo Concina, che nella stagione 1989-’90 ha disputato ventisei gare nel campionato di B con il club brianzolo. Nel torneo cadetto ha anche disputato due tornei con la casacca del Piacenza, dove è stato compagno di squadra di Claudio Gentile. Ha fatto parte dello staff tecnico del Napoli quando sulla panchina partenopea vi era Walter Mazzarri: forse un segno del destino, considerato che è nato il 21 giugno 1962, giorno della prima Coppa Italia vinta dal ‘Ciuccio’ a discapito della Spal. Ed esattamente dieci anni fa se ne andava Ramaz Sengelija (pronuncia ‘Shengelia’), che disputo con l’Unione Sovietica il Mundial ’82: georgiano, nel 1981 festeggiò la Coppa delle Coppe con la Dinamo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) Gli eventi datati 21Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato di giocatori che hanno indossato la maglia del Monza. Oggi è il turno di Enzo Concina, che nella stagione 1989-’90 ha disputato ventisei gare nel campionato di B con il club brianzolo. Nel torneo cadetto ha anche disputato due tornei con la casacca del Piacenza, dove è stato compagno di squadra di Claudio Gentile. Ha fatto parte dello staff tecnico del Napoli quando sulla panchina partenopea vi era Walter Mazzarri: forse un segno del destino, considerato che è nato il 211962, giorno della prima Coppa Italia vinta dal ‘Ciuccio’ a discapito della Spal. Ed esattamente dieci anni fa se ne andava Ramaz Sengelija (pronuncia ‘Shengelia’), che disputo con l’Unione Sovietica il Mundial ’82: georgiano, nel 1981 festeggiò la Coppa delle Coppe con la Dinamo ...

