Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 giugno al 1° luglio 2022 (Di lunedì 20 giugno 2022) Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni degli appuntamenti in onda da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio 2022 raccontano di colpi di scena e graditi ritorni che animeranno le storie... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 giugno 2022) Cosa succede nelle prossime puntate di Unal? Ledegli appuntamenti in onda da lunedì 27a venerdì 1°raccontano di colpi di scena e graditi ritorni che animeranno le storie...

Pubblicità

cinthyapink : @_pinzillacchera Io ti posto l'ustione che ho riportato sul braccio...così come in viso e ai piedi...tanto per dare… - vinoenazia : RT @FrantumareKiev: la via dove sono cresciuto sta diventando Berlino un nedro alla volta, le coppie miste aumentano e si fanno vedere alla… - Buongiornom3rd3 : RT @FrantumareKiev: la via dove sono cresciuto sta diventando Berlino un nedro alla volta, le coppie miste aumentano e si fanno vedere alla… - zazoomblog : Un Posto Al Sole anticipazioni: gran subbuglio a casa Poggi Micaela ha deciso - #Posto #anticipazioni: #subbuglio - Lellina82 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #25esima #serie di #unpostoalsole con la puntata in onda al mattino su @RaiPremium online su @RaiPlay… -