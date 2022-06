Torino, le quattro ragazze insultate dopo il Pride: «Prese a sputi, ci dicevano “Dovete morire”» (Di lunedì 20 giugno 2022) quattro ragazze tra i 14 e i 17 anni che avevano partecipato al Pride di Torino sono state Prese a insulti e sputi in metropolitana. Lo racconta oggi l’edizione torinese di Repubblica, precisando che il tutto è accaduto alla stazione Porta Nuova. «Oggi vorrei denunciare quanto accaduto a me e altre ragazze — ha scritto su Instagram una di loro — per far riflettere e soprattutto per far capire che le discriminazioni non sono fantasie». Quando sono salite sul vagone, secondo il loro racconto, hanno sentito gente che urlava: «C’erano tre ragazzi giovanissimi che stavano insultando un gruppo di persone che erano andate al Pride. Hanno anche sputato contro di loro fino a farli scendere», hanno raccontato le quattro. A quel punto se la sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022)tra i 14 e i 17 anni che avevano partecipato aldisono statea insulti ein metropolitana. Lo racconta oggi l’edizione torinese di Repubblica, precisando che il tutto è accaduto alla stazione Porta Nuova. «Oggi vorrei denunciare quanto accaduto a me e altre— ha scritto su Instagram una di loro — per far riflettere e soprattutto per far capire che le discriminazioni non sono fantasie». Quando sono salite sul vagone, secondo il loro racconto, hanno sentito gente che urlava: «C’erano tre ragazzi giovanissimi che stavano insultando un gruppo di persone che erano andate al. Hanno anche sputato contro di loro fino a farli scendere», hanno raccontato le. A quel punto se la sono ...

