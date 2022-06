Storia di Fido, il cane che aspettò 14 anni alla corriera il suo Carlo Soriani (Di lunedì 20 giugno 2022) Fin dove arriva l’amore di un cane verso il suo proprietario? A darcene un’idea è la commovente . Carlo Soriani era un operaio di Luco del Mugello, un piccolo paese vicino a Borgo San Lorenzo. Durante gli anni tumultuosi della seconda guerra mondiale, Carlo trovò in un fosso un cucciolo di cane ferito. Preoccupato per le sorti dell’animale, Soriani portò il cucciolo a casa con sé e curò amorevolmente le sue ferite. Quando guarì completamente, il cagnolino (ribattezzato Fido) si era ormai molto affezionato al suo padrone, tanto da aspettare ogni giorno il suo ritorno dal lavoro direttamente alla fermata della corriera che lo riportava quotidianamente a casa. Tuttavia, un giorno di dicembre del 1943, in seguito ai ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 giugno 2022) Fin dove arriva l’amore di unverso il suo proprietario? A darcene un’idea è la commovente .era un operaio di Luco del Mugello, un piccolo paese vicino a Borgo San Lorenzo. Durante glitumultuosi della seconda guerra mondiale,trovò in un fosso un cucciolo diferito. Preoccupato per le sorti dell’animale,portò il cucciolo a casa con sé e curò amorevolmente le sue ferite. Quando guarì completamente, il cagnolino (ribattezzato) si era ormai molto affezionato al suo padrone, tanto da aspettare ogni giorno il suo ritorno dal lavoro direttamentefermata dellache lo riportava quotidianamente a casa. Tuttavia, un giorno di dicembre del 1943, in seguito ai ...

