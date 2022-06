Ryan Reynolds saluta Internet Explorer come solo lui sa fare: "Meritavi di restare ancora con noi" (Di lunedì 20 giugno 2022) Internet Explorer ci ha detto addio, e la star di Deadpool ha deciso di porgli omaggio... In pieno stile Ryan Reynolds. Dopotutto non sarebbe Ryan Reynolds se anche in un'occasione come l'addio al primo Internet browser di sempre, Internet Explorer, non sfoggiasse tutto il suo senso dell'umorismo con un saluto davvero particolare. A riportarlo è anche Screen Rant, che segnala il simpatico tweet dell'attore di Deadpool, un post in cui una coincidenza di date è praticamente tutto ciò che serve a Reynolds per imbastire la sua ultima battuta su un tema d'attualità che decreta, dopotutto, la fine di un'era. "Lonesome Dove: The Outlaw Years fu uno dei miei primi ruoli, era il 1995. Sono stati dei 27 anni ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022)ci ha detto addio, e la star di Deadpool ha deciso di porgli omaggio... In pieno stile. Dopotutto non sarebbese anche in un'occasionel'addio al primobrowser di sempre,, non sfoggiasse tutto il suo senso dell'umorismo con un saluto davvero particolare. A riportarlo è anche Screen Rant, che segnala il simpatico tweet dell'attore di Deadpool, un post in cui una coincidenza di date è praticamente tutto ciò che serve aper imbastire la sua ultima battuta su un tema d'attualità che decreta, dopotutto, la fine di un'era. "Lonesome Dove: The Outlaw Years fu uno dei miei primi ruoli, era il 1995. Sono stati dei 27 anni ...

