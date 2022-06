Roma, Mourinho: «Mai accontentarsi, quando vinci vuoi di più» (Di lunedì 20 giugno 2022) Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Forbes del suo rapporto con il suo team e con i successi Josè Mourinho, tecnico della Roma, è stato intervistato dai microfoni di Forbes. Le parole riprese dall’ANSA. LE PAROLE – «La cosa più importante è che le persone ti seguano. E per seguirti, devono credere in te. Normalmente lo fanno se si sentono empatici nei tuoi confronti. Nel mio caso, da leader, ho la responsabilità di non deludere le persone, la mia squadra. Cerco di non sentire troppa pressione nel mio lavoro. Penso di avere un buon rapporto con lo stress. Non sentirne non va bene, così come percepirne troppo. Quindi bisogna cercare di avere un buon equilibrio, poi l’esperienza aiuta ad affrontarlo. Penso che la chiave sia non accontentarsi mai di ciò che si ha. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Josè, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Forbes del suo rapporto con il suo team e con i successi Josè, tecnico della, è stato intervistato dai microfoni di Forbes. Le parole riprese dall’ANSA. LE PAROLE – «La cosa più importante è che le persone ti seguano. E per seguirti, devono credere in te. Normalmente lo fanno se si sentono empatici nei tuoi confronti. Nel mio caso, da leader, ho la responsabilità di non deludere le persone, la mia squadra. Cerco di non sentire troppa pressione nel mio lavoro. Penso di avere un buon rapporto con lo stress. Non sentirne non va bene, così come percepirne troppo. Quindi bisogna cercare di avere un buon equilibrio, poi l’esperienza aiuta ad affrontarlo. Penso che la chiave sia nonmai di ciò che si ha. ...

