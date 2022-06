Rai Documentari presenta “D’Annunzio, l’uomo che inventò sé stesso” (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – Rai Documentari dedica una prima serata speciale a Gabriele D’Annunzio con “D’Annunzio, l’uomo che inventò sé stesso”, in onda il 23 giugno su Rai Tre. Prodotto da Ince Media e Filippo Cellini, in collaborazione con Rai Documentari e Luce Cinecittà, per la regia di Francesca Pirani e Stefano Viali, il Documentario propone una rilettura in chiave contemporanea e pop del poeta vate, illuminando la sottile filigrana del tempo che lega la nostra società a uno dei personaggi più discussi del secolo scorso. “Gli italiani hanno fatto l’Italia unita ma ora bisogna farla grande”: in quest’espressione è racchiusa tutta la volontà di D’Annunzio di influenzare la vita del suo tempo con la sua stessa vita. E l’Italia di inizio ‘900, delusa ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – Raidedica una prima serata speciale a Gabrielecon “chesé”, in onda il 23 giugno su Rai Tre. Prodotto da Ince Media e Filippo Cellini, in collaborazione con Raie Luce Cinecittà, per la regia di Francesca Pirani e Stefano Viali, ilo propone una rilettura in chiave contemporanea e pop del poeta vate, illuminando la sottile filigrana del tempo che lega la nostra società a uno dei personaggi più discussi del secolo scorso. “Gli italiani hanno fatto l’Italia unita ma ora bisogna farla grande”: in quest’espressione è racchiusa tutta la volontà didi influenzare la vita del suo tempo con la sua stessa vita. E l’Italia di inizio ‘900, delusa ...

