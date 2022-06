Questa settimana al cinema 20 giugno – 26 giugno

(Di lunedì 20 giugno 2022) Scopriamo insieme quali sono i film in uscita neiitaliani nelladal 20 al 26. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor CORPO A CORPO Regia di Maria Iovine Genere Documentario Produzione Italia , 2021 Durata 73 min Data di uscita 202022 INVITO AL VIAGGIO – CONCERTO PER FRANCO BATTIATO Regia di Giuseppe Domingo Romano Genere Musicale Produzione Italia, 2022 Durata 153 min Data di uscita 202022 IL VIAGGIO DEGLI EROI Regia di Manlio Castagna Con Marco Giallini Genere Documentario Produzione Italia, 2022 Durata 75 min Data di uscita 202022 ELVIS Regia di Baz Luhrmann Con Josh McConville, Gary Clark Jr., ...

Pubblicità

Non ebbi il coraggio di trasferirecomunicazione al presidente: un conto era un'operazione ...cosa fare" E Di Maria "Se arriva il Di Maria che ho visto in Italia - Argentina qualche...funzione serve a contenere soprattutto il numero delle notifiche nelle ore in cui il sistema ... Se un dispositivo con il 50% di carica potrebbe coprire senza problemi unadi assenza, ...